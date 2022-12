Bürgermonitor Ratinger soll Baum von Grab entfernen

In der Hoffnung, die Stadt doch noch zum Umdenken zu bewegen, schrieb er die Verantwortlichen an. Diese räumten zwar ein, Erhalt und Aufforstung von Bäumen sei existenziell wichtig, führten jedoch an, eine Konifere habe keinen besonderen ökologischen Wert. „Die Blätter und Samen des Exoten sind giftig, schwer kompostierbar und keine geeignete Nahrung für Insekten und Vögel. Die in Deutschland nicht heimischen Koniferen tendieren dazu, die Böden zu versauern und Krankheiten zu übertragen“, so die Stadt. Bis zum 15. Januar hat die Familie jetzt Zeit, den Baum zu entfernen. Was wiederum ein neues Problem aufwirft. Die durchaus beträchtlichen Kosten für die Baumfällung trägt die Familie. „Das kann mal eben gar nicht geleistet werden“, so Drexler.