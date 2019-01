Karneval : Spiesratze feiern ihr erstes Richtfest

Ratingen Damit wollen die Jecken in der DumeklemmerHalle an die Ursprünge erinnern. Sie liegen bei den Maurern.

(RP) Es tut sich was bei den Spiesratze: Nachdem es bereits in den vergangenen Jahren immer wieder kleine Veränderungen bei der 1. KG Grün-Weiß Ratinger Spiesratze gab, geht dies auch in der Session 2018/2019 weiter. So haben bereits vor Beginn der eigentlichen Session einige Kameraden des Vereins das neue Vereinslied, das aus der Feder von Jürgen Hilger stammt, im Studio von Achim Wolf in der Düsseldorfer Altstadt eingesungen.

Beim sehr gut besuchten Neujahrsempfang, war dann die Premiere. Ein gut aufgelegter Präsident Andreas Becker führte durch den kurzweiligen Abend, an dem nicht nur der neue Sessionsorden an die Gäste verliehen wurde, sondern auch noch der bekannte Düsseldorfer Künstler Manes Meckenstock und die Band Hally Gally die anwesenden hervorragend unterhielten. Weitere Höhepunkte waren natürlich der Besuch des Ratinger Prinzenpaares und des designierten Ratinger Kinderprinzenpaares.



Neben der sehr beliebten Herrensitzung am 27. Januar 2019 wird vielen aufgefallen sein, dass in diesem Jahr die Prunksitzung neben einem neuen Namen auch ein neues Outfit bekommen hat. Am 2. Februar 2019 werden die Spiesratze ihr erstes närrisches Richtfest in der Stadthalle feiern. Die Umbenennung und Neuausrichtung wurde beschlossen, um wieder näher an das Gründungserbe des Vereins heranzurücken, welches bekanntlich bei den Maurern liegt.