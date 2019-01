Nach Beinahe-Unfall in Velbert : Aggressiver Autofahrer greift Busfahrer an

Niederberg (RP) Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Dienstag an der Nevigeser Straße einen Busfahrer (31) angegriffen, bedroht und beleidigt hat. Das Opfer blieb unverletzt. Die Ermittler rekonstruieren den Fall so: Der Busfahrer fuhr gegen 8.20 Uhr mit seinem Linienbus von der Haltestelle „An der Drenk“ los.

