Zuerst in Heiligenhaus: Campus weitet Informatik-Kursangebot für Schüler aus

Heligenhaus Der Campus setzt auch 2019 auf enge Verbindungen zu den Schulen am Ort und in der Region. Nächste Woche geht das Programm mit einem neuen Baustein weiter.

Das Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) setzt deshalb gezielt auf einen frühzeitigen Informatik-Unterricht für seine Schüler. Die seit 2016 bestehende Schulkooperation mit dem Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) wurde vor diesem Hintergrund jetzt erweitert: Beginnend in diesem Jahr, werden auch für die 7. Klassen Praxis-Workshops im TEC Lab CVH (Schülerlabor) angeboten.Bisher war dies erst ab der 8. Klasse möglich. Für die 7. Klassen wurden neue Kurse ins Programm des Schülerlabors aufgenommen, die jetzt erstmals am Immanuel-Kant-Gymnasium durchgeführt werden. Der reguläre Informatik-Unterricht wird ab kommenden Schuljahr am IKG zudem schon von der fünften Klasse an eingeführt. Der erste TEC Lab Kurs für die 7. Klassen beginnt am kommenden Montag, 14. Januar. Dann lernt die 7b ab 14.45 Uhr im Informatik-Raum den Umgang mit dem 3D-Drucker. Dieser Kurs wird für alle weiterführenden Schulen im Kreis buchbar sein.