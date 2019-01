Volkszählung: Statistiker schicken wieder Interviewer in die Haushalte

Ratingen NRW-weit setzt das Statistische Landesamt 350 Interviewerinnen und Interviewer für die Befragungen der Haushalte ein.

(RP) Interviewer von Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt sind wieder unterwegs und befragen Haushalte. Wie viele Familien mit Kindern gibt es in NRW? Wie ist die Situation alleinerziehender Mütter oder Väter in unserer Gesellschaft? Wie viele Mütter sind berufstätig? Wie haben sich Vollzeitbeschäftigung und befristete Arbeitsverhältnisse entwickelt? Antworten auf diese und ähnliche von Politik, Wissenschaft und Medien häufig gestellten Fragen gibt der „Mikrozensus”. Aussagen wie: „In NRW gab es 2017 etwa 8,8 Millionen Privathaushalte, in denen 1,8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern lebten – darunter waren 327 000 Alleinerziehende” sind nur aufgrund der Ergebnisse des Mikrozensus möglich. IT NRW befragt jährlich rund 80 000 Haushalte in NRW. Die Befragungen zu dieser Erhebung sind gleichmäßig auf alle Wochen des Jahres verteilt.