Arbeiterwohlfahrt : Hier hat man ein Herz für Andere

Ursula Bodden (in blau) mit ihrer Gruppe im AWO-Treff Lintorf. Für viele Lintorfer ist er zu einer Art zweites Zuhause geworden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Von 100 Jahren wurde die Arbeiterwohlfahrt gegründet, vor 64 Jahren auch in Lintorf.

(RP) Im Jahre 1919 wurde die Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf Initiative der Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz in Berlin als Selbsthilfegruppe der Arbeiterbewegung gegründet, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Anlass für die AWO in Lintorf, ein wenig auch auf die eigene Geschichte zu schauen.

Heute ist die AWO ein dezentral organisierter parteipolitisch unabhängiger überkonfessioneller Wohlfahrtsverband, der auf persönliche Mitgliedschaften in seinen Ortsvereinen aufbaut. Auch in Lintorf gibt es einen Ortsverein, der zwar noch keine 100, aber immerhin fast 64 Jahre alt ist.

Info Erreichbarkeit der AWO Angerland Das Büro des AWO-Treffs am Breitscheider Weg 25 in Lintorf ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr (donnerstags ab 13 Uhr) geöffnet und unter Telefon 02102/33698 zu erreichen. Das Angebot wird im Monatsprogramm, unter www.awo-angerland.de sowie über Facebook unter „AWO Angerland in Ratingen-Lintorf“ veröffentlicht.

Als die AWO 1955 in Lintorf gegründet wurde, war die Not für viele Menschen nach dem Krieg noch groß. Mit dem Leitspruch „Hab’ ein Herz auch für andere“ haben daher elf Gründungsmitglieder der Lintorfer AWO ihre Arbeit mit den Schwerpunkten der Altenarbeit, Einzelbetreuung, Halb- und Tagesfahrten sowie Krankenbesuchen aufgenommen. Einen festen Treffpunkt gab es seinerzeit noch nicht. Man traf sich in Gaststätten und den Gemeindezentren.

Erst Ende 1972 wurden eigene Räumlichkeiten „Am Potekamp“ angemietet, die aber bald zu eng wurden, und es musste improvisiert werden. Bis schließlich in den Räumlichkeiten am „Breitscheider Weg“ ein neues zu Hause gefunden wurde, wo die AWO noch heute ihre Mitglieder und Gäste begrüßt.



Seit der Gründung gab es in der Gesellschaft große Veränderungen, die Auswirkungen auf die Arbeit der AWO Lintorf hatte. So wurde zum Beispiel der Name des Ortsvereins in AWO Angerland geändert, als viele Mitglieder der aufgelösten Ortsvereine in Breitscheid und Hösel dem Lintorfer Verein beitraten. „Das Angebot im ,Treff am Breitscheider Weg‘ ist wesentlich vielfältiger geworden als es damals sein konnte und beschränkt sich längst nicht nur auf die Arbeit mit Senioren, sondern hat auch Angebote für die jüngere Generation“, sagte AWO-Vorsitzender Max Kompalik.

Es gibt gemeinsame Frühstücke, Mittagessen, Kaffeetrinken und Feste, um die Geselligkeit zu fördern und der Vereinsamung vorzubeugen. Es wird zusammen gespielt und gesungen oder man kann in der Kreativ-, Näh-, Sketch- oder Kochgruppe seiner Kreativität freien Lauf lassen. Zur Förderung der geistigen und körperlichen Fitness gibt es diverse Sportkurse, Gehirnjogging, bewegungsorientiertes Gedächtnistraining und Sprachkurse. Es gibt PC- sowie Smartphoneschulungen, und Fachreferenten informieren über aktuelle und alltägliche Themen. Gemeinsame Theater- und Museumsbesuche sowie Tagesausflüge und Mehrtagesreisen stehen ebenfalls auf dem Programm.