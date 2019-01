Familie: Höchste Geburtenzahl in Ratingen seit Langem

Ratingen Gegenüber dem Jahr 2017 gab es eine Steigerung von über 10 Prozent.

(RP) Ein neuer Geburtenrekord schmückt die Stadt: Mit 540 neugeborenen Kindern – davon drei Zwillingsgeburten – hat die Abteilung für Geburtshilfe am Sankt Marien Krankenhaus im Jahr 2018 den höchsten Wert seit 20 Jahren erreicht. Auch im kurzfristigen Vergleich konnte man zulegen. Gegenüber dem Jahr 2017 gab es eine Steigerung von über 10 Prozent. Die Freude an der Werdener Straße über diese Zahlen ist groß.

„Offenbar kommt unser familienfreundlicher und zugleich hochprofessioneller Ansatz bei den werdenden Eltern gut an, so dass diese sich vermehrt für die Geburt in unserer Klinik entscheiden. Darauf ist das ganze Team der Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe sehr stolz“, so ein freudiger Dr. Stefan Kniesburges, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe.