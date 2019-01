Von Niederberg ins Nachbarland : Berufskolleg baut Kontakte nach Frankreich aus

Niederberg (RP) Selten habe er sie derart begeistert erlebt. So gibt Frank Flanze, Schulleiter des Berufskollegs Niederberg in Velbert die Stimmung der Schüler wieder, die soeben von ihrem dreiwöchigen Praktikum in Frankreich zurückgekehrt sind.

Eine Gruppe von Auszubildenden aus den Bereichen Elektrotechnik, Kfz und Lagerlogistik war zu einem betrieblichen Praktikum nach Arras in den Norden Frankreichs aufgebrochen, um die Arbeitsabläufe in dortigen Unternehmen kennenzulernen und „über den Tellerrand zu schauen“, so Daniel Mathey, Auszubildender im Autozentrum P&A GmbH in Heiligenhaus. Man habe sie mit offenen Armen empfangen und sofort in den Betrieb integriert, so Mathey weiter. Abends seien sie eingeladen worden oder gemeinsam ausgegangen. Auch hätten sie einen Tag lang am Unterricht in der Berufsschule von Arras teilnehmen dürfen.