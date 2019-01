Neue Idee des jecksten Heiligenhauser Vereins : Narren feiern jetzt mit Standarte

Schon eine Weile her: Der Hoppeditz ist pünktlich auf dem Rathausplatz erwacht. Ende nächster Woche geht es närrisch weiter. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Heljens-Jecken starten am 18. Januar mit Musik und Fackelzug Richtung „Aule Schmet“ in die lange Session.

Direkt nach den Weihnachtsferien stecken die Heiligenhauser Narren mittendrin in der Vorbereitung auf eine urlange Session. Die eigentlich schon läuft. Begonnen hat sie – wie es sich in Heiligenhaus seit Jahren wieder gehört – am 11.11.2018 um 11.11 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Narren feierten drinnen wie draußen das Rathaus sturmreif, die Verteidiger konnten sich nur ergeben und taten das auch noch gern.

Jetzt blicken die Heljens-Jecken voraus: Am 1. Februar ist in der Kant-Aula die zweite Prunksitzung. Die Premiere im Vorjahr war ein gefeierter Erfolg. Soviel jecke Hochstimmung verlangt offenbar nach einer erkennbaren Formensprache – und komme sie noch so augenzwinkernd daher. „Die eigene Standarte wird bei der Karnevalssitzung den Ein- und Ausmarsch des Vorstands der Heljens-Jecken samt Fanfarencorps begleiten“, kündigt Nathalie Schneider an. „Vorher möchten wir jedoch unsere Standarte in unser Vereinsheim Aule Schmet einziehen lassen, um zu verdeutlichen, dass die jecken Tage wieder begonnen haben. In der Aule Schmet wird unsere Standarte mit Heljens-Jecken Logo dann bis zur Sitzung verweilen und auf uns und den Karneval aufmerksam machen.“

INFO Den Narren hilft der Kalender Noch gar keinen Gedanken verschwenden die Narren in Heiligenhaus an das Ende der 2019 sehr lang geratenden Session. Aschermittwoch ist am 6. März. Ganz viele Gedanken der Heljens-Jecken dürften sich um zwei weitere Termine drehen: Rathaussturm ist an Altweiber, 28. Februar. Und am Nelkensamstag, 2. März, zieht wieder der große Karnevalszug durch die Heiligenhauser Straßen. Auch der ist eine Neu-Erfindung der Heljens-Jecken.

Für Eingeweihte ist klar: Die Standarte ist der ganze Stolz eines Vereins – sie ist das Sinnbild für die Gemeinschaft, Verbindung von Generationen und begleitet ihre Mitglieder oft über Jahrzehnte. Es ist eine besondere Ehre, dieses Schmuckstück bei Festzügen, Prozessionen und Gottesdiensten tragen zu dürfen. Beim Festzug wird die Fahne senkrecht gehalten. Sie führt den Verein an, danach reihen sich die übrigen Mitglieder ein.

Das will gebührend vorbereitet sein. Am Freitag, 18. Januar, ist jecker Treffpunkt um 17 Uhr auf dem Rathausplatz. Es gibt Karnevalsmusik nebst Bollerwagen mit Getränken. Abmarsch Richtung Aule Schmet ist pünktlich um 18.11 Uhr. „Wir ziehen samt dem Fanfarencorps aus Burgaltendorf und Fackelzug zur Aule Schmet, dafür wird die Straße kurzfristig von der Polizei gesperrt“, kündigen die Heljens-Jecken weiter an. Es sind ein paar Überraschungen geplant. Die hält der Vorsitzende aber sogar vor den eigenen Vereinsmitgliedern geheim. Bei Karnevalsmusik, kleinen Snacks und kühlen Getränken feiern die Narren dann bei Manni in der Aule Schmet rein in die tollen Tage (oder Wochen).

Für die Heljens-Jecken ist die aktuelle Session auch eine des personellen Neustarts. Nicht nur beim Rathaussturm an Altweiber. Dort hat Obermöhne Uschi Klützke die Kommandogewalt abgegeben. Jennifer Butgereit, Gründerin der Heljens-Jecken, hatte auf der Hauptversammlung des Vereins ihren Rücktritt im Vorsitz erklärt. Es war, wie Teilnehmer berichteten, ein sehr emotionaler Auftritt. Die Gründe für den Stabwechsel sind vielfältig: Da wäre zum einen die steigende Arbeitsbelastung durch die Aktivitäten des Vereins. Außerdem stehe sie vor zusätzlichen privaten Herausforderungen, hieß es kurz vor Jahresende in einer Mitteilung des Vereins. Ihre Bitte zum Abschluss ihrer Amtszeit: Die Mitglieder sollen den Verein so unterstützen wie bisher.