Helios Klinikum Niederberg schließt Geburtsstation

Kreis Mettmann Das Helios Klinikum Niederberg schließt ab Mittwoch den Kreißsaal und ab Samstag die Geburtsstation.

Die angekündigte Schließung der Geburtshilfe und Gynäkologie am Helios Klinikum hatte auch am Sankt Marien Krankenhaus in Ratingen zu vermehrten Nachfragen geführt. Aus diesem Grund veröffentlichte das Krankenhaus auf seinen Internetseiten folgenden Hinweis: „Die Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie steht auch in der durch Urlaubszeit und zahlreiche Anmeldungen geprägten Sommerzeit in gewohnt hoher Qualität ihren Patientinnen und werdenden Müttern 24 Stunden und an sieben Tagen der Woche zur Verfügung“. Alle geplanten Sprechstunden werden jedoch wie gewohnt stattfinden.