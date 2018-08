Heiligenhaus Segelclub

Heiligenhaus Auch das ist Stadtranderholung. Der SCB lud knapp zwei Dutzend Kinder zur Segelfreizeit ein. Se lernten in zwei Wochen alles. was Segelanfänger wissen müssen.

21 Jugendliche kamen zum vereinseigenen Bootsgelände am malerischen Baldeneysee, um sich die ersten „Seebeine“ zu verdienen. Voraussetzung: Alle Teilnehmer müssen Schwimmkenntnisse (Seepferdchen) nachweisen können, die Einverständniserklärung der Eltern und Lust am Segeln mitbringen.

Die Einweisung an das Jüngsten-Segelboot „Optimist“ übernehmen die Betreuer des SCB. sie weisen die Kids strikt an, stets eine Rettungsweste zu tragen; Sicherheit geht vor. Wenn die Boote aufgetakelt sind, geht es den kurzen Weg zum Baldeneysee, wo sie zu Wasser gelassen werden. Begleitet von dem sichernden Motorboot mit den Segellehrern, machen sie ihre ersten Erfahrungen mit dem Antrieb des Optis, dem Segel und dem Wind, der übrigens kostenlos und umweltfreundlich zur Verfügung steht. Die Ausbilder des Vereins geben Kommandos vom Begleitboot: „mehr nach Steuerbord“ (die rechte Seite) oder „Pinne weg von dir“ oder „schau nach vorne“, „Schot lose“. Es ist ein bissschen wie Fremdsprachenlernen.

Fröhliche Rufe hallen morgens über den See, der in der Ferienzeit werktags nicht sehr befahren ist, und die Manöver werden sicherer und rasanter. Gegen 15 Uhr ist der erste Tag schon viel zu schnell zu Ende. Im Laufe der Woche lernen die Kids weitere Manöver und werden fast perfekt. Manch einer der Teilnehmer denkt an eine Wiederholung bzw. an eine Mitgliedschaft. Das freut natürlich den Verein, der sich zum Abschluss der Woche erkenntlich zeigt und eine Runde Eiscreme an alle verteilt. Als der erste Vorsitzende zum Abschluss noch Urkunden ausgibt, zieht die Gruppe stolz nach Hause.