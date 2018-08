Heiligenhaus Bürgerbus

Heiligenhaus Ehrenamtler machen es möglich: Der Bürgerbus ist seit über fünf Jahren auf den Heiligenhauser Straßen unterwegs.

Am Montag, 5. November 2012, 9 Uhr, ging er auf große Jungfernfahrt, seitdem gehört er fest zum Alltag in der Stadt: Der Bürgerbus startete an diesem Tag hinter dem Rathaus zu einer nun schon über fünfjährigen Erfolgsgeschichte. Er rollt und rollt seitdem unaufhörlich über die Straßen.