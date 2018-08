Heiligenhaus Filmschauplätze

Heiligenhaus 6000 Besucher kamen zu den ersten zehn „FilmSchauPlätzen NRW“, im Durchschnitt also 600 pro Schauplatz. Spitzenreiter waren Heiligenhaus und Nottuln mit je 1000 Besuchern.

(köh) Nach zehn Terminen ziehen die 21. Filmschauplätze NRW der Film- und Medienstiftung NRW Zwischenbilanz. Mit bisher 6000 Besuchern steuert die Reihe auf eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen im Vergleich zu 2017 zu. „Wir freuen uns sehr, dass die FilmSchauPlätze sich auch in ihrem 21. Jahr so großen Zuspruchs erfreuen – als einzigartiges Open-Air-Festival und Schaufenster für besondere Filme. Den Machern der zweiten Halbzeit wünschen wir viel Erfolg und weiterhin tolles Wetter, dem Publikum viel Freude mit den Filmen“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Filmstiftung. „Unser Dank geht bereits jetzt an die Partner vor Ort, die es verstehen, mit ihren Rahmenprogrammen an jedem Schauplatz eine besondere Atmosphäre zu schaffen, zu der dann nicht zuletzt auch das Publikum beiträgt“, so Projektleiterin Anna Fantl von der Filmstiftung NRW.Durchweg gut war die Stimmung bei den bisherigen Filmschauplätzen: Zum Start in Herne (19.7.) spielte die türkisch-bulgarische Band Orient Express für gut 350 Besucher, bevor Aki Kaurismäkis „Die andere Seite der Hoffnung“ anlief. Danach ging es weiter nach Heiligenhaus und ins „Grand Budapest Hotel“ (20.7.), wo die rund 1.000 Besucher von der Band „Zweiklang“ und Drehorgelmusik eingestimmt wurden. Einem der wenigen Regenschauer während bislang trotzte hier ein großer Teil des Publikums.