Kreis Mettmann Betrüger geben sich als Polizisten aus

Kreis Mettmann Trickbetrüger geben sich als falsche Polizisten aus und wollten Bargeld oder Wertgegenstände ergaunern. Mehr als 50 Fälle sind in den letzten Tagen im Kreis Mettmann angezeigt worden. Davon allein rund 30 aus dem Raum Velbert. Die Polizei gibt Tipps.

Betrüger, die sich als Ermittler der Polizei ausgeben, warnen vor unmittelbar bevorstehenden Straftaten von Einbrechern und Räubern und versuchen, vornehmlich alte Menschen am Telefon dazu zu bringen, Ersparnisse oder Wertgegenstände in die vermeintlich sichere „Verwahrung“ der in der Regel freundlich, oft aber auch sehr bestimmend und einschüchternd wirkenden Anrufer zu übergeben. Die Kreispolizei warnt angesichts dieser Welle von Versuchen vor dem Trick. Soweit bekannt, hatte keiner der Anrufer in den letzten Tagen Erfolg.