Handball: SGR: Jonovski soll es vorerst als Trainer richten

Ratingen Der Abwehrchef übernimmt mit dem langzeitverletzten Marcel Müller vorerst das Training beim Handball-Viertligisten.

Nun ist klar, wie es vorerst weitergehen soll: „Ace Jonovski wird interimsmäßig als Trainer fungieren“, sagt Schlierkamp. Das Problem mit einem Spielertrainer sieht er nicht: „Marcel Müller, der aktuell bereits das Athletiktraining macht, wird das Team bei den Spielen von der Bank aus betreuen. Er hat ein überragendes Standing in der Mannschaft. Ace und Marcel kennen alle Beteiligten, ich denke, das ist die aktuell beste Lösung.“ Zu Jonovski und Müller gesellen sich noch Torwarttraining Oliver Schmidt sowie Rene Osterwind, Coach der zweiten Mannschaft, der in Kleingruppen beim Training unterstützen soll.

Ein Umstand, den sich Kapitän Funke zu Herzen nimmt. „Uns hat zu oft die Konstanz gefehlt, und da ist auch die Mannschaft in der Pflicht“, sagt er. Zudem, so Funke, sei die Verletzungsmisere mit den langfristigen Ausfällen von Jan Kerssenfischer und Marcel Müller ein Thema gewesen. „Wir haben das im Team nie wirklich kompensiert bekommen“, betont er. In Richtung Ex-Trainer sagt Funke: „Wir hatten alle ein gutes, professionelles Verhältnis mit Khalid. Es gab keine Grüppchenbildung in der Mannschaft und auch keine Spieler, die gegen ihn gespielt haben. Er hat jeden von uns gleich behandelt.“