Brauchtum : Jecker Gottesdienst in St. Peter und Paul

Die Brauchtumsglocke steht wieder im Mittelpunkt des Karnevalsgottesdienstes mit Pfarrer Daniel Schilling. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Heiliger Bimbam: Die Prinzengarde der Stadt Ratingen Rot-Weiss lässt es dreizehn schlagen.

(RP) Unter dem Motto „Jezz schläht et dreizehn... Heiliger Bimbam!“ lädt die Prinzengarde der Stadt Ratingen Rot-Weiss zum mittlerweile 13. Mal alle Jecken, Ratinger und alle Neugierigen zum Karnevalsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Peter und Paul ein. Am Samstag, den 12. Januar 2019 werden um 15 Uhr wieder gemeinsam geistliche Lieder angestimmt und und auch das ein oder andere Liedchen op platt gesungen. Man sieht einer jecken und geistlich-fröhlichen Predigt des Regimentspfarrers Daniel Schilling entgegen.

Das Motto „Jezz schläht et dreizehn... Heiliger Bimbam!“ wird natürlich in gesungener Form erklingen. Wie in jedem Jahr bereichert der Ehrenvorsitzende der Prinzengarde Heinz Hülshoff den Gottesdienst musikalisch, und das nicht nur mit dem Mottolied der Session. Für barocke Töne wird der Solotrompeter Lutz Kniep gemeinsam mit dem Organisten Ansgar Wallenhorst sorgen. Der studierte Musiker Lutz Kniep, vielen als jecker „Jung mit de Trööt“ aus dem Karneval bekannt, ist der Prinzengarde seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden. Hier darf man nun seine „klassische“ Seite kennenlernen.

Die beiden Ratinger Prinzenpaare sowie viele Ratinger Karnevalsgesellschaften werden ebenfalls den Gottesdienst besuchen.



Der Karnevalsgottesdienst ist inzwischen fester Bestandteil im Kalender des Ratinger Karnevals und lockt nicht nur Mitglieder der Ratinger Vereine an. Von den Organisatoren der Prinzengarde Rot Weiss wird demnach auch in der 13. Ausgabe wieder eine gut gefüllte Pfarrkirche erwartet. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr, die Brauchtumsglocke und ihre sieben Geschwister werden alle Jecken laut und deutlich zur Kirche rufen. Um zeitiges Erscheinen wird aber gebeten, da die Plätze wieder zügig belegt sein werden.