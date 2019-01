Tanzen: Tanzschule feiert Jubiläum in der Stadthalle

Tanzschule feiert Jubiläum in der Stadthalle

Die Jubiläumsgala der Tanzschule am Wall wurde zum rauschenden Fest. Foto: RP/Tanzschule am Wall

Ratingen Seit 20 Jahren macht die Tanzschule am Wall jung und alt Beine.

(RP) Dass dieser Abend etwas ganz Besonderes und keine steife Veranstaltung wird, wurde schon bei der Eröffnung der Jubiläumsgala klar. Mit einer dynamischen und mitreißenden Eröffnungsshow zu der Musik aus dem Tanzfilm „Honey“ standen am Ende alle 30 Tanzlehrer und Tanzlehrereinnen, Assistenten und Servicekräfte der Tanzschule am Wall auf der Tanzfläche. „Heute wird gefeiert“, daran ließ Mathias Vossel, seit 20 Jahren Inhaber der Tanzschule am Wall, keinen Zweifel.