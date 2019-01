Jugend: Stricken und rappen mit dem Kulturrucksack

Ratingen Die Textildesignerin Tatjana Dill führte die Mädchen in die Geheimnisse der Strickerei ein.

(RP) Bei zwei Projekten im Rahmen des „Kulturrucksack“-Programms wurde gestrickt und gerappt, beide Male unter der Leitung des Vereins Bona Mente e.V., einem Ratinger Verein für Familien- und Jugendhilfe. So fanden sich die Teilnehmerinnen des Workshops „Wir stricken den Winter“ in den Räumen des Vereins an der Düsseldorfer Straße ein. Die Textildesignerin Tatjana Dill führte die Mädchen in die Geheimnisse der Strickerei ein und verhalf jeder von ihnen mit viel Liebe und Geduld zu einem exklusiven Modeaccessoire. Die warmen und kuscheligen Schals wurden pünktlich fertig zum abschließenden Besuch der Eislaufbahn in Düsseldorf.