Einsatz in Ratingen West : Polizei: Großer Kontrolleinsatz in West

Polizei: Großer Kontrolleinsatz in West

Einsatz in Ratingen West

Die Polizei im Kreis Mettmann (hier bei einer Festnahme) will künftig einzelne Stadtviertel gezielt und stärker kontrollieren. Foto: RP/Polizei

Ratingen West Künftig will man Stadtviertel stärker ins Visier nehmen. Beamten stellten unter anderem Drogen sicher. In einem Fall gibt es ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei. Es kam zu einer Festnahme.

Bestimmte Stadtviertel genau ins Visier nehmen und dort verstärkt kontrollieren – dies ist eine neue Strategie der Polizei, die jetzt in Ratingen West erstmalig umgesetzt wurde. Am vergangenen Donnerstagnachmittag gab es durch Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann einen direktionsübergreifenden Kontrolleinsatz am Berliner Platz.