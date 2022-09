Unfall in Breitscheid : Motorradfahrer über Motorhaube geschleudert

Breitscheid Essener Straße: Zwei Personen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

(kle) Am vergangenen Montag ist ein 59-jähriger Ratinger beim Abbiegen mit einem 19-jährigen Mülheimer auf der Essener Straße in Ratingen zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Das war geschehen: Gegen 13.15 Uhr befuhr der 59-jährige Ratinger mit seinem Mitsubishi die Essener Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Hausnummer 46 hatte er die Absicht, nach links in die dortige Hofeinfahrt abzubiegen. Im Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Motorrad eines 19-jährigen Mülheimers, der den Mitsubishi des 59-Jährigen überholen wollte. Der Mülheimer stieß mit seiner KTM in die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi und wurde anschließend über die Motorhaube geschleudert.