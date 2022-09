Handball : Schwere Auswärtsspiele für den TuS 08

Gespannt auf Gladbach: Lintorfs Trainer Felix Linden (re.). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Die Lintorfer Oberliga-Handballer treten bei Favorit Borussia in Mönchengladbach an, die Verbandsliga-Reserve muss beim Haaner TV ohne Haftmittel auskommen. In dieser Klasse empfängt „Interaktiv Handball II“ die Wuppertaler Reserve, eine Liga tiefer kehrt der TV Ratingen in den Europaring zurück.

Bereits am Freitagabend eröffnet der TuS 08 Lintorf den zweiten Spieltag in der Handball-Oberliga, ab 20 Uhr ist er bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Der Vorjahres-Zweite hat auch in dieser Saison den Aufstieg als Ziel und einen prominent besetzten Kader: Heider Thomas, Niklas Weis, Dennis Aust-Heide und Jordi Weisz verfügen über Drittliga-Erfahrung, Aaron Jennes war vergangene Saison noch mit dem Neusser HV in der Regionalliga. Der Kreisläufer spielte in der A-Jugend-Bundesliga einst mit den Lintorfern Jan Lenzen und Sebastian Thole zusammen, doch ob das Wiedersehen ein freudiges für die TuS-Handballer wird, hängt sicher vom Ergebnis ab. Und das wird Borussia-Trainer Ronny Rogawska, der als Spieler und Trainer Profi in Düsseldorf war und mit der HSG Krefeld den Aufstieg in Liga zwei schaffte, sicher zu Gladbachs Gunsten beeinflussen wollen. Dass er den Aufsteiger nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigt sich auch daran, dass Rogawska sich noch Videomaterial der Lintorfer Vorbereitungsspiele besorgte.

Die Rollen in dem Duell sind also klar verteilt, doch Lintorfs Trainer Felix Linden, der mit Rogawska in Krefeld erfolgreich zusammenarbeite findet: „Es ist für uns sicherlich eines der leichtesten Spiele der Saison, die Borussia ist klar favorisiert. Wir wollen dennoch in Gladbach ein gutes Spiel machen und haben diese Woche im Training neue Themen erarbeitet, die wir nun im Wettkampf erproben wollen.“ Über Rogawska ergänzt Linden: „Ich freue mich auf meinen Freund Ronny, den ich nicht nur für einen ausgezeichneten Trainer halte, sondern auch für einen klasse Menschen.“

Personell kann der TuS 08 wohl aus dem Vollen schöpfen, besonders motiviert dürften die Lintorfer Vincent Rose und Andreas Kropp sein, die beide eine Gladbacher Vergangenheit haben. Tabellarisch ist es nach jeweiligen Auftaktsiegen das Duell zwischen dem Dritten Borussia mit dem Fünften.

Ebenfalls in Mönchengladbach tritt am Sonntag ab 15 Uhr das aktuelle Oberliga-Schlusslicht an: Der TV Angermund gastiert beim TV Geistenbeck, der zum Auftakt 30:30 in Oppum spielte, während der TVA daheim dem Aufsteiger TSV Kaldenkirchen 21:32 unterlag.

In der Verbandsliga feiert „Interaktiv Handball II“ eine Rückkehr in die Gothaer Straße, nachdem die Sporthalle in der Vorbereitung aufgrund mehrerer Probleme gesperrt gewesen war. Rechtzeitig zum ersten Heimspiel der Saison ist nun aber wieder alles bereitet, Anwurf der Partie gegen den LTV Wuppertal II ist um 15 Uhr. In der Vorwoche hatte die „Interaktiv“-Reserve beim Vorjahres-Dritten Bergische Panther II mit 35:34 gewonnen, nun geht es für das Team von Trainer Stanko Sabljic gegen den Vorjahres-Vierten.

Liga-Konkurrent TuS 08 Lintorf II hofft nach der Auftakt-Heimniederlage gegen den TSV Aufderhöhe II (18:27) auf die ersten Punkte der Saison, die Aufgabe beim Haaner TV ist aber eine knifflige: Zwar verlor auch der Nachbar sein erstes Saisonspiel, mit 27:32 bei der LTV-Reserve, in Heimspielen ist der HTV aber stets unangenehm. Das liegt vor allem daran, dass in der Haaner Sporthalle kein Harz benutzt werden darf, woran die Gastgeber natürlich eher gewöhnt sind als die jeweiligen Gäste. So unterlag auch Lintorfs „Erste“ in der vergangenen Aufstiegssaison beim HTV mit 24:30. Dessen Heimspiele brachten ihm in der vergangenen Spielzeit gute 18:10 Punkte, während es auswärts nur 2:26 waren.

Die TuS-Reserve wird in Haan auf Rückraumspieler Sam Moore verzichten müssen, der verletzt ist, und muss wohl vor allem die Kreise eines Spielers einengen: Julien Schweden war in der vergangenen Spielzeit mit 211 Treffern drittbester Werfer der Liga und hat auch im Auftaktspiel dieser Saison bereits wieder sieben Tore erzielt.