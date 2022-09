Krieispolizei Mettmann sucht Zeugen : 21-Jährige erblindet nach Unfall mit Fahrerflucht auf einem Auge

Mettmann/Heiligenhaus Auf der Homberger Straße in Mettmann fahren zwei Autos zu dicht aneinander vorbei. Die Außenspiegel prallen aufeinander, eine 21-Jährige aus Heiligenhaus bekommt Glassplitter in ein Auge. Nun hat sie der Polizei mitgeteilt, dass sie vermutlich auf diesem Auge blind bleiben wird. Gesucht: ein geflüchteter Fahrer.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht wird eine 21-jährige Heiligenhauserin vermutlich auf einem Auge blind bleiben. Das teilt die Kreispolizei mit. Der Unfall geschah am Mittwoch, 31. August, gegen 15 Uhr auf der Homberger Straße in Mettmann. Dort war die junge Frau in ihrem roten Renault Clio in Richtung Ratingen unterwegs. Vor dem Haus Nummer 27 prallte der Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs mit dem Außenspiegel des Clio zusammen. Laut Polizei zerbarst das Spiegelglas. Die Splitter verteilten sich im Fahrzeug, einige verletzten die 21-Jährige schwer im Auge.