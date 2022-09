Blaulicht in Erkrath : Polizei ermittelt gegen Busfahrer: Drogenverdacht

Erkrath Die Vorwürfe der Polizei sind schwerwiegend: Der Fahrer eines Linienbusses soll in Erkrath erst eine Laterne gestreift haben, dann vom Unfallort geflohen sein und es besteht gegen ihn ein Drogenverdacht.

Ein 53 Jahre alter Busfahrer hat nach Angaben der Polizei mit seinem Bus eine Straßenlaterne im Kreisverkehr Beckhauser Straße/Karschhauser Straße gestreift. Die Polizei schätzt den Schaden an der Laterne und dem Bus auf insgesamt 5000 Euro. Der Mitteilung zufolge soll der 53-Jährige mit seinem Gefährt vom Unfallort geflohen sein. Er sei von der Besatzung eines Streifenwagens an der Sedentaler Straße gestellt worden. Ein Drogenschnelltest habe auf Morphine angesprochen. Der Führerschein des Mannes sei beschlagnahmt worden.

Gegen 23.45 Uhr sei eine Streifenwagenbesatzung an der Beckhauser Straße von einer Erkratherin über den Vorfall mit der Laterne informiert worden. Sie war Passagierin in dem Bus der Linie 780 und stieg am Hochdahler Markt aus. Der Bus sei weitergefahren und sie habe den Laternenrempler beobachtet. Nachdem die Beamten den Bus stoppen konnten, stellten sie Schäden am Fahrzeug und an der Laterne fest. Laut Polizei habe der 53-jährige Busfahrer Unfall und Unfallflucht bestritten. Der Drogenschnelltest schlug an, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen den Busfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er darf bis auf Weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge fahren.