Ratingen : Feuerwehr löscht Kraftrad in West

Ratingen In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Kleinkraftrad in Ratingen West gerufen. Die Polizei sucht Zeugen.

West () Gegen 4.50 Uhr meldeten Zeugen den Brand auf einem gepflasterten Fußweg, der von der Berliner Straße aus, in Höhe der Bushaltestelle Brandenburger Straße, parallel zur Bunsenstraße verläuft, ein brennendes Zweirad. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte am Brandort, etwa 50 Meter von der Berliner Straße entfernt, stand dort ein auf dem Boden liegendes Kleinkraftrad bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Nicht mehr zu verhindern war, dass der Motorroller der Marke Motobécane mit Versicherungskennzeichen vom Feuer total zerstört wurde. Der Fahrzeughalter konnte inzwischen zwar ermittelt, aber noch nicht befragt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und zur Frage, wie der Roller zum Brandort kam, dauern deshalb weiter an. Das ausgebrannte Wrack wurde von der Polizei sichergestellt. Hinweise zum Brand und dazu, wie der Motorroller zum Fundort kam, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/99816210, entgegen.