Poetry Slam in Ratingen : Manege Lintorf veranstaltet einen Poetry-Slam

Poetry Slam in Ratingen

Christine Brinkmann und Helge Goldschläger moderieren den Abend in der Manege. Foto: Marvin Ruppert

Lintorf Der nächste Poetry-Slam in der Manege Lintorf geht am Mittwoch, 14. September, ab 19 Uhr über die Bühne. Dann werden sich die Wortakrobaten wieder vor Publikum batteln.

(RP) Nachdem der letzte „Poetry-Slam Ratingen“ in der Manege Lintorf, Jahnstraße 28, schon eine gefühlte Ewigkeit her ist, dürfen sich Fans der modernen Lyrik jetzt freuen: Nach längerer Zwangs-Pause wird das erfolgreiche „Poetry-Slam“-Format nun am Mittwoch, 14. September, wieder fortgeführt. Einlass ist wie gewohnt ab 19 Uhr.