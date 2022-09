Orgelstudium in Ratingen : Stipendiatin spielt noch einmal auf

Ratingen Zwei Jahre verbrachte die auf Sardinien geborene Francesca Ajossa als Musikstudentin in Ratingen. Die Kirchenmusik an St. Peter und Paul ist Teil der Ausbildung.

Neben der monatlichen Förderung, die ab 2009 die Blumberg-Stiftung ganz übernahm, konnte ab 2012 auch ein Apartment der Kirchengemeinde den Stipendiaten zur Verfügung gestellt werden. So könne die jungen Musiker nach Vorbild der „organ scholars“ im angelsächsischen Raum in allen Bereichen der Kirchenmusik hospitieren, Erfahrung mit Chorgruppen machen, Stimmbildung geben, Gottesdienste musikalisch begleiten, ihre Improvisationskunst vertiefen, Konzerte spielen und parallel dazu ein Masterstudium an der Kölner Musikhochschule absolvieren.

Als erste Dame konnte sich die auf Sardinien geborene Francesca Ajossa 2020 beim Auswahlverfahren behaupten. Sie hat inzwischen ihr Masterstudium Orgel in der renommierten Klasse von Ben van Oosten in Rotterdam abschließen können. In York absolvierte sie als Fernstudium eine Graduierung in Musikpsychologie und macht noch einen PhD-Abschluss in Alter Musik bei Pieter van Dijk in Hamburg. Ihre Stipendiatenzeit fiel mit der Corona-Pandemie zusammen, sodass ihre Präsenz in Ratingen durch die Reisebestimmungen oft limitiert war. Ihre Schwerpunkte als mittlerweile europaweit konzertierende Organistin und Continuo-Spielerin konnte sie bei orgel.punkten, Bach-Kantaten mit dem Ensemble Vox luminis und in der Liturgie in den vier Kirchen der Pfarrei mit italienischem Charme und großer Professionalität einbringen.