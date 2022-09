Seniorentag in Ratingen : Stände bei Seniorentag umlagert

Seniorentag in Ratingen

Ratingen Besucher nahmen das umfangreiche Programmangebot gerne an. Die Organisatoren waren mit der Besucherzahl zufrieden. Besonder beliebt waren Rundfahrten durch die Innenstadt im rollenden Strandkorb.

Die Veranstalter verbuchen den Ratinger Seniorentag als vollen Erfolg. Es habe alles gepasst, so das Resümee: die Organisation, die Besucherzahlen, das Angebot, die Rückmeldungen und sogar das Wetter. Und so gab es bei der großen Ratinger Seniorenmesse „Sicherheit und Gesundheit“ in und vor der Stadthalle erleichterte Organisatoren, interessierte und begeisterte Besucher, die dankbar und gern das umfangreiche Programmangebot angenommen haben, und zufriedene Aussteller und Referenten.