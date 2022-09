Faire Woche in West : Schüler und Heilig-Geist-Gemeinde werben für fairen Handel

Faire Woche in West

Seit mehr als 30 Jahren ist das Eine-Welt-Team in Ratingen West aktiv. Regelmäßig informieren sie auf dem Berliner Platz über faire Produkte. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Schüler des Bonhoeffer-Gymnasium und das Eine-Welt-Team der Heilig-Geist-Gemeinde werben in der kommenden mit Aktionen für fairen Handel.

() Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass das Eine-Welt-Team der Heilig-Geist-Gemeinde auf dem Berliner Platz für fairen Handel wirbt. In diesem Jahr nehmen die Organisatoren in der fairen Woche vom 16. bis 30. September besonders die Produktion von Textilien in den Blick und möchte über die oft katastrophalen Zustände informieren und die Situation verändern.