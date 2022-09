Tennis, Deutsche Endrunde : RTC doppelt bei der Endrunde

RTC-Sportwart Daniel Meier fährt nach Offenburg. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Tennis-Herren 40 wollen in Offenburg ein Wort im Kampf um den Titel des Deutschen Meisters mitreden, die Herren 50 sind zeitgleich in Berlin bei den Titelkämpfen am Start.

An diesem Wochenende spielen Ausrichter TC BW Bohlsbach, der TC Pfarrkirchen, der TC SCC Berlin und der Ratinger TC Grün-Weiß (RTC) bei der Deutschen Endrunde der Herren 40 um den Tennis-Mannschafts-Titel. Aufgrund des neuen Punktesystems gehen die Ratinger als Nummer eins in die Duelle und werden sich am Samstag ab 10 Uhr wohl zuerst mit dem TC SCC Berlin auseinandersetzen müssen – eben jener Gegner, der sie im Vorjahr im Halbfinale besiegte. Das Spiel um Platz drei und das Finale steigen am Sonntag.

Auf seinen Spitzenspieler Marc Lopez muss RTC-Sportwart Daniel Meier verzichten, der Spanier hatte in der Saison keine Einsätze. Zwei sind aber nötig, um für die Endrunde spielberechtigt zu sein. Das trifft auf die anderen Spanier Ruben Ramirez Hidalgo, Joaquin Munoz Hernandez, Oscar Hernandez und David Marrero zu, sie haben sich ebenso für die Endrunde einsatzbereit erklärt wie die deutschen Spieler, etwa Raphael Özelli, Christian Schäffkes und Marc Leimbach. „Wenn wir das mit den vergangenen Endrunden vergleichen, ist das von den Namen her die beste Mannschaft, die wir aufstellen können“, freut sich Meier, der ergänzt: „Das ist ein Luxus, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben die Qual der Wahl.“

Denn wen er nominiert, das hängt von etlichen Faktoren ab. „Wenn ich sehe, wer beim Gegner dabei ist, kann ich entscheiden, ob ich Schäffkes oder Leimbach aufstelle, welcher Spielertyp also besser zum Gegner passt“, verdeutlicht Meier. Ein anderer Faktor ist deutlich schlechter zu beeinflussen: das Wetter. „Es soll leider relativ schlecht werden am Wochenende, und dann wird es ein Vabanque-Spiel: Spielen wir drinnen oder draußen? Spanier mögen es halt, auf Asche zu spielen, und ich weiß nicht, wie schnell oder langsam die Halle ist“, erklärt Meier.

Trotz einiger Unwägbarkeiten geht der Sportwart optimistisch in das erneute Duell mit Berlin. „Die Aufgabe wird sicher nicht leichter als im Vorjahr, aber ich glaube schon, dass wir Chancen haben. Und wenn wir Berlin aus dem Weg räumen, hat der Gegner am Sonntag auch gehörigen Respekt. Unabhängig davon, ob wir nachher den ganz großen Wurf landen, denke ich, dass wir eine gute Zeit haben werden“, hofft Meier.

Während die Herren 40 in Offenburg um den Titel spielen, sind die Herren 50 des RTC in Berlin, wo sie beim Ausrichter SCC ebenfalls bei der Endrunde sind – der TC Bad Vilbel und der TC Augsburg Siebentisch sind die weiteren Teams. Allgemein dürften diese stärker eingeschätzt werden, da sie zahlreiche Ex-Profis in ihren Reihen haben, aber auch die Ratinger um Mannschaftsführer Marc Pradel bringen in Dick Norman einen solchen mit.