Feuerwehr Ratingen im Einsatz : Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr

Gasgeruch, Hunde im Auto, defekter Rauchmelder - die Wehr hatte am Montag gut zu tun. Foto: dpa/Jens Kalaene

Ratingen Die Ratinger Feuerwehr kam am Montagnachmittag kaum zur Ruhe. Sie musste gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken, von denen am Ende alle glimpflich ausgingen.

() Um 12.17 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Ratingen und der Löschzug Hösel/ Eggerscheidt zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „Geruch“ zur Kieselei alarmiert. Nach Angaben der Anrufer sollte es in einem Haus nach Gas riechen. Die Einsatzkräfte nahmen Messungen in den Räumen des Hauses vor – alle waren negativ. Die Wehr konnte also zur Erleichterung der Anwohner Entwarnung geben.