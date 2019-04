Ratingen : Ratingen App soll das Parken erleichtern

Bald soll es möglich sein, mit der Ratingen App in städtischen Parkhäusern - wie hier an der Wallstraße - zu bezahlen. Die beliebte App soll dafür aufgerüstet werden. RP-Foto: Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Per App und Handy sollen mehr Besucher in die Stadt gelockt werden. Dafür gibt es Geld vom Land.

Gemeinsam mit fünf anderen Städten in NRW wurde das Projekt der Ratingen Marketing GmbH „Customer Journey 2.0 – Mit der Ratingen App kommunikativ und mobil noch näher an den Kunden in Ratingen rücken, oder wie die Ratingen App für eine bessere Kundenbeziehung eingesetzt wird“, von einem Gutachtergremium zur Förderung empfohlen. Soeben hat die Geschäftsführerin der RMG und Projektleiterin Nina Bauer die Mitteilung bekommen, dass das Projekt bewilligt wurde und sofort verwendet werden können.