Schützen : Gemeinsames Pokalschießen

Ratingen Pokalschießen der Schützen der St. Suitbertus- und der Andreas-Hofer-Kompanie.

(RP) Am Samstag, 13. April 2019, ab 14:30 Uhr, veranstalten auch in diesem Jahr wieder die Schützen der St. Suitbertus- und der Andreas-Hofer-Kompanie ihr gemeinsames Pokalschießen. Der Veranstaltungsort ist der Schießstand der St. Sebastiani Bruderschaft anno 1433 für Ratingen und Umgegend e.V. auf der Brückstraße. Neben den Kompanie internen Pokalen wird es auch wieder mindestens zwei Preisvögel geben, die für Gäste und Mitglieder von den Schießmeistern der Kompanien aufgezogen werden. Wie immer erwartet die Besucher ein ausgezeichnetes Angebot an ausgewählten Speisen und Getränken. Die Schießmeister beider Kompanien freuen sich auf einen regen Besuch!