Unfall : Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Europaring

Ratingen Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise gesperrt.

(RP) Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall auf dem Europaring. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 15:45 Uhr ein 84-jähriger Düsseldorfer mit seinem Citroen Berlingo aus einer Tiefgaragenausfahrt auf den Europaring einbiegen. Ein Pkw-Fahrer in einem Rückstau ließ ihm dafür eine Lücke. Als der 84-Jährige einbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Taxi-Daimler E200 eines 32-Jährigen aus Herten, der links an dem Rückstau vorbeifuhr. Bei dem Unfall wurden sowohl der 84-Jährige als auch eine 78-jährige Beifahrerin im Taxi verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise gesperrt.