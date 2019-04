Glosse : Wer klaut denn sowas?

Ratingen Ein Dumeklemmer vertraut auf das „Fachwissen“ von Ganoven.

Neulich an der Kaffeebude. Der uns bekannte Dumeklemmer erschien in bislang unbekanntem Outfit: Mit leuchtendem Fahrradhelm und klatschbunten Klamotten bestellte er sich erstmal ein großes Wasser. Er habe dem Winterspeck den Kampf angesagt und sei nun sportlich. Sofort kreiste das Gespräch um die Marke seines neuen E-Bikes. Warum er sich denn für XY entschieden habe? Das sei doch schließlich die Marke, die meisten geklaut werde. Er vertraue da voll aufs Ganoventum. Doch Michael Baaske vom Jugendamt, auch gerne auf dem Rad unterwegs, dürfte da so seine Zweifel haben: Ihm seien am S-Bahnhof in Ost am Donnerstag und am Samstag richtig olle Satteltaschen geklaut worden: Erst traf es ein „abgenudeltes“ Exemplar (sogar ohne Inhalt) der Firma XY, beim zweiten Mal das Modell eines Discounters. „Zunächst glaubte ich an einen Scherz und suchte nach den Taschen im Gebüsch rund um die Fahrradständer. Welcher Scherzkeks klaut denn alte Fahrradtaschen?“ Er fragt sich, ob es weitere Opfer gibt und ob ein Fahrradsatteltaschenfetischist sein Unwesen treibt? JoPr