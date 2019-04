Ratingen : Im neuen Hofladen gibt’s auch Spargel

LINTORF Pünktlich zur Eröffnung des neuen Hofladens auf dem Schlüterhof in Lintorf wurde dort der erste Spargel gestochen.

Auf dem Bauernhof der Familie Schlüter gibt es schon seit einiger Zeit leckere Produkte direkt vom Erzeuger und zwar rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Erst einer, später zwei Selbstbedienungsschränke boten die Waren zum Verkauf an. „Verrät ein Blick Sonntag Morgen in den Kühlschrank, dass der Eiervorrat zu Neige gegangen ist … kein Problem … da radel ich mal kurz zum Schlüterhof und hole neue. Und schon stehen wirklich frische Frühstückseier auf dem Tisch“, meinte Herbert Schmittmann, regelmäßiger Kunde auf dem Hof.

Den Hof findet man in Lintorf ganz am Ende des Thunesweg, Hausnummer 81.

„Ich geh‘ mal die Hühner gucken“, hören viele Eltern von ihren Sprösslingen, kaum auf dem Hof angekommen. Während die Erwachsenen an Selbstbedienungsschränken frische Kartoffeln und Eier kaufen, beobachten sie derweil die Hühner, die in ihrem großzügigen Bereich herumlaufen, scharren und picken. Auch Schulklassen und Kindergartengruppen kommen auf Anfrage vorbei, um das „Hühnerleben“ kennenzulernen und das ein oder andere Ei selber einzusammeln.

Nach und nach kamen mehr Produkte zu den Kartoffeln und Eiern hinzu. „Der Platz reichte nicht mehr aus“, erzählte Thomas Schlüter. 2016 hatte er den Hof von seinen Eltern übernommen und führt ihn nun bereits in vierter Generation. Aus den ursprünglich 200 Hühnern sind mittlerweile 1400 geworden und zum Hof gehören neben 50 Hektar Grünfläche auch 300 Hektar Ackerfläche in Lintorf, Breitscheid und Angermund.

Also Platz genug, um viele Hühner frei laufen zu lassen und viele leckere Sachen anzubauen, wie zum Beispiel der Spargel, der von den Lintorfern derzeit rege nachgefragt wird. Und so entstand auf dem Hof ein ansprechendes Holzhäuschen, in dem an vier Tagen die Woche genau diese Waren zum Verkauf angeboten werden. Neben „normalen“ und Süßkartoffeln sowie Eiern gibt es dort auch Suppenhühner und Freilandhähnchen, Lintorfer Honig, Kräuter, Salat, Gemüse und Selbstgemachtes. Was die Kunden besonders am Wochenende freut, ist der leckere Kuchen, der ebenfalls im Verkaufsregal steht. Gebacken wird er, natürlich mit Eiern vom Schlüter Hof, von „Backfee“ Angela Braun aus Angermund.