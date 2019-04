Brandstiftung : Wieder Serie vom Mülltonnenbränden

Heiligenhaus Die Polizei in Heiligenhaus sucht Zeugen.

(JoPr) In der Nacht zum Sonntag kam es wieder zu mehreren Containerbränden. Die Polizei schließt nicht aus, dass diese durch ein und denselben Täter gelegt wurden. Die Serie begann gegen 23:15 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße. Gegen 01:30 Uhr brannte es an der Bayernstraße. Die Polizei endeckte kurze Zeit später auf der Wülfrather Straße noch ein Brand. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056/9312-6150.