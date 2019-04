Schule : Manege frei für junge Artisten

Heiligenhaus An vier Tagen wurde mit dem „Circus Soluna“ zwei Stunden täglich geprobt.

(RP) Die Grundschule Regenbogen an der Moselstraße verwandelte sich für eine ganze Woche in einen Teilzeit-Zirkusbetrieb. Genauer gesagt: An vier Tagen wurde mit dem „Circus Soluna“ zwei Stunden täglich geprobt. Dann musste sich in der Generalprobe erweisen, ob das Programm reif für die Manege geraten war. Das war es ohne jeden Zweifel. Immerhin gelten die „Soluna“-Profi-Trainer landauf, landab als Spezialisten für erlebnispädagogische Zirkusprojekte in Schulen und Jugendeinrichtungen. Am Freitag vergangener Woche kamen zwei anderthalbstündige Programme in die Schul-Manege. Die jungen Artisten ernteten den verdienten Applaus. RP-Foto: Achim Blazy