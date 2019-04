Schule : Cüppers-Kolleg setzt auf Robotik und Fachhochschul-Infos

Ratingen In Kooperation mit der Mitsubishi Electric Corporation nehmen AJC-SChüler an der Fortbildung zum „MelfaRobot Expert Basic“ teil.

(RP) „Wenn wir übermorgen von selbstfahrenden Autos und intelligenten Haushaltsgeräten umgeben sind, bin ich froh, wenn die Programmierung von unseren Schülerinnen und Schülern stammt“, stellt Dr. René Röderstein zufrieden fest. Der Bildungsgangleiter der Höheren Berufsfachschule Technik (THT) am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) hat allen Grund zu dieser Aussage. Denn in Kooperation mit der Mitsubishi Electric Corporation nehmen seine Schützlinge an der Fortbildung zum „MelfaRobot Expert Basic“ teil. Der erste Trainingstermin unter Leitung des technischen Kundenbetreuers Marco Steen und des Produktmanagers Jan-Philipp Liersch fand am Dienstag, dem 26. Februar in den Räumen des AJC statt. Der zweite folgt am Donnerstag, dem 11. April im Trainings- und Ausbildungszentrum des Elektronik- und Software-Hersteller mit Deutschlandsitz in Ratingen. Dort qualifiziert das Unternehmen normalerweise seine Industriekunden. Für die THT-Klassen findet diese Robotik-Fortbildung zum ersten Mal statt. „Der Kurs mit Mitsubishi war ein toller Erfolg. Das werden wir ganz bestimmt wiederholen“, resümiert Röderstein abschließend.