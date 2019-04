Ratingen : Verbraucherschützer kritisieren Wasserpreis

Ratingen Anita Esper zu der jüngsten Erhöhung durch die Stadtwerke Ratingen.

(JoPr) „Verbraucher haben nichts zu verschenken“, so kritisiert Anita Esper von der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher (OAGV) Ratingen den deutlichen Preisanstieg für Wasser der Stadtwerke Ratingen (SWR). Sie rät dazu, den Wasserzähler unbedingt abzulesen und den Zählerstand den SWR mitzuteilen: „Die Preiserhöhung ab 1. April ist kein Aprilscherz.“

Mit dem Hinweis auf Versorgungssicherheit und einer sicheren Qualität, den Grundvoraussetzungen, um als Wasser-Versorger tätig sein zu können, sollten Verbraucher besänftigt werden, so Esper. Und wenn die SWR von Investitionssteigerungen in großen Umfang sprächen, könne das auch heißen, „dass nötige Investitionen in den Vorjahren zu lange aufgeschoben oder vernachlässigt wurden“.