Heiligenhaus Gartenarbeit freut Kitakinder in Selbeck

Heiligenhaus · Mitarbeiter der Spedition Dörrenhaus halfen in der „Kleinen Robbeninsel“ mit. Was die Teilnahme am Aktionstag der Schlüsselregion brachte.

28.05.2023, 17:19 Uhr

Gärtnerprojekt mit viel Unterstützung – das ist ein Ergebnis des Aktionstags der Schlüsselregion. Foto: RP/Pro Mobil

„Guck mal, ein Regenwurm!“ Ein kleiner Junge kommt mit dreckigen Fingern zu einem Mädchen gelaufen. Beide staunen über diesen Fund: Sie gehören zu den zwölf Vorschulkindern der inklusiven KiTa Robbeninsel in Heiligenhaus, die gerade eifrig Gemüsebeete mit unter anderem Rhabarber, Gurken und Möhren anlegen. Unterstützt werden sie dabei von sechs Mitarbeitern der Velberter Spedition Dörrenhaus: Im Rahmen des Aktionstages der Schlüsselregion Velbert können Unternehmen ein gemeinnütziges Projekt aus Heiligenhaus und Velbert ehrenamtlich unterstützen. Pro Mobil, Verein für Menschen mit Behinderung, hatte an einem Messetag für die Unterstützung der Neubestückung der Gemüsebeete geworben. Auch der Weidentunnel sollte neu eingeflochten werden. Das Velberter Unternehmen hatte sich für das Projekt von Pro Mobil entschieden.„Wir freuen uns natürlich riesig über diese Unterstützung. Vor allem die Kinder haben viel Spaß“, erklärten Lucas Benemann, Leiter der KiTa Robbeninsel, und seine Stellvertreterin Simone Strehlow. Die Elementarhaus Plus gGmbH ist eine vollwertige Tochtergesellschaft des Vereins Pro Mobil. Diese gemeinnützige Gesellschaft beinhaltet die beiden inklusiven Kindertagesstätten in Solingen und Heiligenhaus.

(RP/köh)