Heiligenhaus Volkshochschule rechnet spitz für 2024

Womit nicht angedeutet werden soll, dass die Kosten in den kommenden Jahren markant steigen sollen. Sondern: „Die wesentliche Finanzzielsetzung für die folgenden Jahre ist es, die Verbandsumlage stabil zu halten. Die laufenden Kosten steigen tarif- und inflationsbedingt an, so dass mehr Erträge erwirtschaftet werden müssen. Dabei muss das Angebot für die Bürger der Städte Velbert und Heiligenhaus weiterhin breit aufgestellt bleiben. Zielsetzung ist es außerdem, durch eine Mischkalkulation zwischen den Kursen weiterhin kostenlose und vergünstigte Kurse für besondere Zielgruppen anbieten zu können“, heißt es weiter. Zudem brauche es Investitionen in neue Ausstattung, wobei auch hier für das kommende Jahr keine großen Sprünge einzupreisen sind. „Ein Teil der Zweckverbandsumlage (15.000 Euro) hat eine Zweckbindung für Investitionen. Es ist geplant, in dieser Höhe Ausstattungsgegenstände für die Schulungsräume und für die Geschäftsräume anzuschaffen. Es handelt sich in der Regel um Beamer, Laptops und weitere EDV-Ausstattung. Wesentliche Investitionsmaßnahmen über 15.000 Euro sind nicht geplant.“