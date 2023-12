Wirtschaft in Wülfrath Schlüsselregion feiert Geburtstag mit Netzwerktreff

Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert ist als Finanzdienstleister in diversen Bereichen in der Region verankert und betreut viele ortsansässige Unternehmen. Neben Geopolitik, Personalmangel und Inflation beschäftigt sich die Sparkasse HRV aktuell sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Investitionen in den Klimaschutz sind unerlässlich geworden für die Wettbewerbsfähigkeit auch kleiner Unternehmen. Es gibt durchaus auch bei den produzierenden Mittelständlern viele Einsparpotenziale beim CO2“, berichtet Christoph Smolka, Direktor Firmenkunden bei der Sparkasse HRV.