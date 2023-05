Porträt Ante Grbavac Torschützenkönig und Spielmacher

RATINGEN · Der starke Werfer von „Interaktiv Handball“ hatte in dieser Saison einen großen Anteil am Aufstieg der Ratinger in die Dritte Liga.

27.05.2023, 05:15 Uhr

Ante Grbavac behält mit seiner Erfahrung den Blick für seine Nebenspieler. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Von Julian Schmitt

Ante Grbavac hatte gleich doppelten Grund zum Feiern. Auf der einen Seite erreichte der Shooter mit dem Handball-Regionalligisten „Interaktiv“ die Meisterschaft – und stieg ungeschlagen in die 3. Liga auf. Auf der anderen Seite wurde er mit 198 Treffern Torschützenkönig in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Der Zweite Lennart Niehaus lag mit 162 Toren deutlich hinter dem Kroaten. „Ich hätte nicht erwartet, dass ich der Torschützenkönig werden würde. Dieser Titel ist schon etwas Besonderes für mich“, sagt Grbavac.