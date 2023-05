Bauarbeiten in Ratingen Schützenstraße: Stadtwerke beenden Baumaßnahme

(RP) Nach den erfolgten Leitungsarbeiten im Bereich Europaring/Schützenstraße wird die Fahrbahndecke aus Rücksicht auf den Verkehrsfluss in der Ratinger Innenstadt in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni wiederhergestellt. Dazu wird der Europaring nur einseitig von der Schützenstraße in Richtung Bechemer/Industriestraße befahrbar sein. In Gegenrichtung werden Umleitungen ausgeschildert. Die südliche Schützenstraße wird für den Individualverkehr zwischen den Hausnummern 17 und 24 komplett gesperrt. Linienbusse können jedoch passieren.