Seltener Hörgenuss Die Pfingstmesse wird etwas Besonderes

Pfingsten ist eins der drei christlichen Hochfeste, die Kirche und Staat zwei Feiertage wert sind. Und es bietet den Gläubigen, so sie am Pfingstmontag in die Pfarrkirche St. Peter und Paul zum Gottesdienst um 12 Uhr gehen, natürlich Gebet, Sammlung und Segen, aber auch ein besonderes musikalisches Erlebnis: Der Chor Vocalia singt vier Stücke aus dem Händel-Oratorium „The Messiah“. Achim Hoffmann dirigiert den Kammerchor der Ratinger Kirchenmusik, Stipendiat Maarten Wilmink ist an der Orgel.