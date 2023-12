Bürgermonitor Leben auf der Baustelle

Gestapelte Baucontainer, Fässer, Müllsäcke, meterhohe Kabelstränge, Bauzäune, rot-weiße Absperrbaken mit Blinklicht – das ist seit mittlerweile einigen Jahren die Aussicht einer Familie, wenn sie aus den Fenstern ihres Hauses an der Schützenstraße blickt. Dazu eine gehörige Portion Lärm und Lastwagen, die beinahe bis in den Vorgarten fahren. Nach dem Ausbau des Fernwärmenetzes und den Arbeiten am Innenstadtgymnasium wird jetzt das Stadttheater umgebaut. Die Anwohner sind seit rund fünf Jahren von Baustellen umgeben. Ihre Geduld ist am Ende.