Weg war immer wieder weggespült worden Stadt pflastert Weg am Brückerbach

Der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt erneuert jetzt die Wegedecke mit Pflastersteinen, die nicht so regenempfindlich seien und dauerhaft eine intakte Fahrbahn bieten sollen, teilte eine Stadt-Sprecherin weiter mit. Allerdings ist das Legen des Pflasters nicht bis zum Ende des Deichs am Rheindorfer Weg vorgesehen. Die aktuelle Baumaßnahme siehe nur die Sanierung der Wegedecke in den Bereichen vor, in denen die Wegdecke am meisten geschädigt wurde. In Teilbereichen werden diese Wege bei Hochwasser als Deichverteidigungsweg genutzt. Die Arbeiten werden im Januar beendet sein und kosten etwa 60.000 Euro.