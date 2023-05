Das sieht nicht aus wie gewöhnliche Pausengestaltung. So oder ähnlich denkt der Besucher der Gesamtschule am Freitag vor Pfingsten. Rotweißes Flatterband sperrt ein Viereck ab, drinnen stehen Heliumflaschen, in der Ecke eine Kamera. Und obendrüber schwebt ab und an eine Drohne.