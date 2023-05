Klassik im Park Musikalische Reise um die Welt

Die Anfangszeit ist nicht zufällig gewählt. Denn an diesem Tag locken zum Beispiel mit dem Folkerdey-Festival, dem Sommerfest des Oberschlesischen Landesmuseums oder dem Mehrkampf-Meeting weitere Veranstaltungen in die Stadt. „Dieses Format zielt auf auf eine früh-abendliche und festliche Einleitung eines lauen und besonderen Sommerabends, der gerne an anderer Stelle fortgeführt werden darf“, so die Veranstalter der Sommerparkmusik in Cromford.