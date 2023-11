Heiligenhaus Rotarier und InnerWheel helfen mit im Bürgerwald

Aber nicht nur Bäume wurden gepflanzt, auch die Kunstwerkstatt des Waldmuseums mit Erstellung eines Winterkristallregens an der Robin Hood Eiche und die fantasievolle Erschaffung der geheimnisvollen Wassernymphe am Vogelsangbach wurde unterstützt. Zudem konnte der bereits vorhandene Pfad am Waldmuseum weiter gestaltet werden hin zu einem verzauberten Wintertraum voller mystischer Wesen. Hier soll so ein verwunschener Ort entstehen, der Kindern in der dunkleren Jahreszeit beim Träumen hilft, denn unterjährig besuchen vor allem Kinder das Waldmuseum, meist im Zuge von Waldführungen und Ferienprojekten.